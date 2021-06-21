Власти начали масштабную проверку Белорусской ассоциации журналистов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что министерство юстиции начало масштабную проверку деятельности объединения.

"Минюст приступил к мониторингу деятельности Белорусской ассоциации журналистов. В письме, которое было отправлено в организацию в понедельник, говорится о предоставлении в управление по вопросам некоммерческих организаций тысяч документов за период с 1 января 2018 года по настоящее время", - сообщается на сайте БАЖ в понедельник.

В ассоциации утверждают, что среди документов, которые их просят представить в Минюст, - "списки членов ассоциации журналистов, заявки на вступление в БАЖ, протоколы заседаний выборных органов, все входящие и исходящие письма за это время, все финансовые документы и многое другое".

"Примечательно, что запрос Минюста датирован 9 июня, но поступил в организацию только сегодня. И сегодня было предложено предоставить документы. Теперь представитель Минюста сообщил, что документы БАЖ ждут в ведомстве до утра среды, 23 июня", - утверждают в ассоциации.

В сообщении БАЖ подчеркивается, что "все 25 лет организация строго придерживалась закона в своей повседневной работе и делопроизводстве". "Однако предоставить за два дня огромный перечень запрашиваемых документов просто нереально. Хотя бы потому, что эта часть документа до сих пор находится в Следственном комитете, так как они были изъяты после обыска в офисе организации 16 февраля. В связи с этим БАЖ немедленно направил жалобу министру юстиции с просьбой предоставить ассоциации разумные сроки подачи документов", - сказано в сообщении.

ОО "Белорусская ассоциация журналистов" - добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. БАЖ действует с 1995 года, в 2006 году прошла государственную перерегистрацию. В последнее время ассоциация неоднократно заявляла о нарушении прав журналистов в Белоруссии, выступала против задержаний сотрудников СМИ во время исполнения ими служебных обязанностей.

В феврале силовики приходили с обысками к руководителям Белорусской ассоциации журналистов, в офис организации, а также ряду журналистов и правозащитников. Обыски прошли в Минске и всех областных центрах страны. По информации МВД, обыски проводились в соответствии с поручением СК по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Там заявили, что поводом стали результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, которые организовывали и финансировали протесты.