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Двое российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Аланье

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Двое российских туристов пострадали в ДТП на горной дороге в турецкой провинции Аланья, путешественники госпитализированы, еще один иностранный турист погиб, сообщили в среду порталу "Интерфакс-Туризм" в Генконсульстве России в Анталье.

Инцидент с участием джипа, который вез на экскурсию группу местных и иностранных туристов, произошел около 14:00 по московскому времени на горной дороге в местечке Акчаты (уезд Аланья), рассказали в диппредставительстве.

"Как сообщили в правоохранительных органах, погиб один иностранный гражданин и пострадали девять человек, включая двух граждан России", - заявили в Генконсульстве. Пострадавшие доставлены в больницу Аланьи, их жизни ничто не угрожает, добавили в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве со ссылкой на данные полиции, водитель джипа не справился с управлением на вираже, в результате чего транспортное средство сорвалось в обрыв. Правоохранительные органы выясняют наличие лицензии у организатора экскурсии, а также обстоятельства продажи тура.

Турция Аланья

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