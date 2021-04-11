Трое россиян после аварии в Турции остались в больницах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Трое граждан России, пострадавших в результате произошедшего накануне ДТП в Турции, остаются под наблюдением в медучреждениях Коньи, сообщили в воскресенье в посольстве РФ в Турции.

Как говорится в сообщении диппредставительства в фейсбуке, по информации врачей, их жизни ничто не угрожает. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи.

Отмечается, что Генконсульство РФ в Анталье в координации с местными властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину.

В диппредставительстве подчеркнули, что по ситуации на утро воскресенья всем российским гражданам, пострадавшим в результате ДТП, оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники посольства РФ в Анкаре посетили россиян, которым была оказана медпомощь, провели консультации с местными врачами по текущему состоянию госпитализированных больных, установили контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств аварии.

В посольстве добавили, что туроператором организовывается транспортировка основной группы туристов в Анталью по месту отдыха.

Накануне в Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что утром на трассе Конья - Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Все они находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". По предварительной информации турецких правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, съехал в кювет, в результате автобус перевернулся.

В аварии пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. 19 туристов не получили серьезных трав, после оказания медицинской помощи их доставят в отель. Состояние шести человек уточняется.