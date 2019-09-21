В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье в субботу пострадали 22 россиянина, сообщило посольство РФ в Турции.

7 человек из 22 отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи, говорится в сообщении дипведомства в фейсбуке.

На момент публикации в больницах остаются восемь россиян с травмами различной степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, добавили в посольстве.

Генконсульство РФ в Анталье уточняет, что ДТП произошло около 6 часов утра.

Ранее СМИ сообщали, что автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт, перевернулся в турецкой провинции Анталья близ поселка Аксу. По данным посольства РФ в Турции, туристы ехали с отдыха в курортной зоне Кемера.