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Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения и "Северный поток 2"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила вопрос реализации Минских соглашений и "Северный поток 2", говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

Отмечается, что стороны затронули тему мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, а также транзит газа через Украину.

По информации немецкой стороны, лидеры обсудили и ряд двусторонних вопросов.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин соглашении по поводу "Северного потока 2" договорились добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину. По ее словам, соглашение предусматривает, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны, либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

Германия Ангела Меркель Владимир Путин Северный поток 2

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