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Тихановская в США призвала поддержать независимые медиа и перезапустить "Голос Америки"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела в среду встречу с главой Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келой Чао, на которой призвала оказать помощь независимым СМИ и журналистам, перезапустить в республике службу "Голос Америки" (признана в РФ иноагентом), сообщает телеграм-канал Тихановской.

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"На встрече Тихановская рассказала про уничтожение режимом независимых СМИ в Белоруссии как попытку создать информационный вакуум в стране. Прямо сейчас журналисты TUT.by, "Нашей Нивы", "Белсата", Tribuna.com и других медиа находятся в тюрьме, обыски прошли в редакциях Hrodna Life, "Интекс-Пресс", "Региональный Газеты", "Медиа-Полесье" и десятков других региональных изданий", - говорится в сообщении.

Тихановская предложила перезапустить службу "Голос Америки" в Белоруссии. По её мнению, это "станет мощным сигналом беларусам со стороны США и создаст дополнительный источник информации о том, как другие страны поддерживают Беларусь, - в ответ на пропаганду режима".

"Тихановская призвала создать специальный фонд при USAGM для поддержки новостных медиа, медиа-инфлюенсеров, небольших информационных инициатив, которые освещают события в Беларуси", - отмечается в сообщении.

Белоруссия Светлана Тихановская США Голос Америки

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