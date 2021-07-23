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Тихановская призвала США "усилить санкции против режима Лукашенко"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встречах с американскими политиками в Вашингтоне просила "усиливать санкции против режима Александра Лукашенко", о чем она сообщила в интервью порталу Axios.

Она сказала, что в беседах с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном настаивала, что у США есть "моральное обязательство" поддерживать белорусов, которые находятся "на переднем крае мировой борьбы между автократией и демократией".

Тихановская призналась, что когда она предложила секторальные санкции в отношении контролируемых белорусским правительством отраслей промышленности - калийной, нефтяной, сталелитейной, деревообрабатывающей, - американские собеседники "выразили озабоченность по поводу того, как такие санкции отрицательно скажутся на населении Белоруссии".

Она считает, что в настоящее взгляды в мире и в США, в частности, на события в Белоруссии сместились на новые кризисы.

"Моя задача состоит в том, чтобы сказать: "Послушайте, я понимаю, что картина исчезла. В те дни вы все были вдохновлены нашим народом. Но процессы все еще продолжаются. Люди не выходят на улицу не потому, что они сдались, а потому, что их подавляют с помощью насилия и оружия", - заявила оппозиционер.

По ее словам, более решительные действия "могли бы нанести решающий удар по Лукашенко". Кроме того, она обещала, что в Белоруссии пройдет еще одна общенациональная забастовка, но неясно, когда именно.

Тихановская считает, что если Лукашенко удержит власть, то Белоруссия может стать "второй Северной Кореей, где ни у кого нет права голоса", или "может быть поглощена Кремлем".

"Мы действительно не знаем, что происходит за занавесом - что Лукашенко продает, чтобы заполучить лояльность Кремля. Предприятия, банки ... может быть, даже нашу независимость", - заявила она.

Ранее Тихановская рассказала про уничтожение режимом независимых СМИ в Белоруссии как попытку создать информационный вакуум в стране. Она предложила перезапустить службу "Голос Америки" (признана в РФ иноагентом) в Белоруссии. По мнению Тихановской, это "станет мощным сигналом белорусам со стороны США и создаст дополнительный источник информации о том, как другие страны поддерживают Беларусь, - в ответ на пропаганду режима".

США Белоруссия Александр Лукашенко Светлана Тихановская

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