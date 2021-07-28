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Байден заявил, что провел встречу с Тихановской

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что в среду провел в Белом доме встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Для меня честь встретиться со Светланой Тихановской сегодня утром в Белом доме", - написал Байден в твиттере.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и к защите прав человека", - подчеркнул американский президент.

Между тем телеграм-канал Тихановской сообщил, что она вышла из Белого дома с уверенностью в том, что "голос миллионов белорусов был услышан".

"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", - приводит канал слова Тихановской.

"Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США - поддержать нас", - заявила она.

По словам Тихановской, суверенитет Белоруссии не может быть предметом торга. "Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны", - отметила она.

"Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий. Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах", - отметила экс-кандидат в президенты.

"Как жена политзаключенного Сергея Тихановского, я чувствую боль, что он и тысячи людей не могут разделить со мной этот момент. Но я уверена, что они узнают об этой встрече. И будут знать, что мы боремся за них. Как мать двоих детей, я просто надеюсь, что они поймут и простят меня за то, что в эти времена их мама не всегда была рядом с ними. Сколько бы времени и сил ни потребовал путь Беларуси к свободе, я готова пройти его вместе с белорусами. И я благодарю президента Байдена за то, что он поддержал нас на этом пути", - заявила Тихановская.

Тихановская ранее в июле встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, замгоссекретаря Викторией Нуланд, советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и представителями белорусской диаспоры в Соединенных Штатах. В Госдепе сообщали, что заверили Тихановскую в неизменности поддержки "демократических устремлений белорусского народа".

Джо Байден Светлана Тихановская США Белоруссия

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