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Первый замгоссекретаря США и замглавы МИД Южной Кореи обсудили КНДР

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Цой Джун Кун и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман провели в пятницу в Сеуле переговоры по вопросам застопорившейся ядерной дипломатии с Северной Кореей, сообщает "Ренхап".

"Я ожидаю, что мы продолжим обсуждать региональные проблемы, включая действия, которые противоречат интересам США и Республики Корея и угрожают подорвать основанный на правилах международный порядок", - цитирует агентство Шерман.

Между тем, Цой Джун Кун отметил, что с момента прихода к власти президента США Джо Байдена "двусторонние связи и обмены продолжались без перерыва даже на один день".

"Это свидетельствует о том, что альянс Южной Кореи и США превращается в прочный альянс, в котором две страны помогают друг другу", -добавил он.

Отмечается, что речь также шла и о сотрудничестве двух стран в борьбе с изменением климата.

Шерман прибыла в Южную Корею с трехдневным визитом в среду после посещения Японии.

В пятницу она планирует вылететь в Монголию, а позже посетить Китай и Оман.

США Южная Корея КНДР

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