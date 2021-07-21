США, Япония и Южная Корея обсудили трехстороннее сотрудничество

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман в Токио обсудила с заместителями министров иностранных дел Японии Такэо Мори и Южной Кореи Чхве Чжон Гоном трехстороннее сотрудничество "в деле решения глобальных проблем XXI века", сообщил американский Госдепартамент.

"Стороны обсудили общую приверженность Соединенных Штатов, Японии и Республики Корея работе по полной денуклеаризации Корейского полуострова и подтвердили готовность противостоять угрозе, создаваемой ядерной и ракетной программами КНДР", - говорится в сообщении.

Они коснулись также вопросов климата, мер по борьбе с пандемией и восстановления экономики. Шерман и ее коллеги "вновь заявили о своем несогласии со всеми действиями, которые подрывают, дестабилизируют или угрожают основанному на правилах международному порядку", отметил госдеп. В сообщении говорится, что стороны "подтвердили необходимость поддержания инклюзивного, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Они высказались против "любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море, обязались поддерживать мир и стабильность, законную беспрепятственную торговлю и уважение международного права, включая свободу судоходства и полетов в Южно-Китайском море и за его пределами".

"Была подчеркнута важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Южнокорейское агентство "Ренхап", комментируя результаты встречи, отмечает, что она прошла в условиях, когда "геополитическая напряженность между Китаем и США остается высокой, а Вашингтон осуждает политику Пекина в отношении Гонконга, Синьцзяна и Южно-Китайского моря, подчеркивает свою поддержку Тайваня".