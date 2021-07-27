Южная Корея сообщила о восстановлении линии связи с КНДР

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, разорванные в прошлом году, сообщает во вторник администрация южнокорейского президента.

"Две Кореи вновь восстановили трансграничную линию связи в 10 часов утра (4:00 по мск)", - сообщила администрация президента Южной Кореи.

В Голубом доме также отметили, что лидеры двух Корей неоднократно обменивались личными письмами, начиная с апреля. Сообщение о возобновлении связи между двумя странами опубликовало и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Сейчас вся корейская нация желает, чтобы отношения между Севером и Югом как можно скорее восстановились после неудач и застоя. В этой связи лидеры Севера и Юга договорились сделать большой шаг в восстановлении взаимного доверия и содействии примирению путем восстановления прерванных межкорейских линий связи посредством недавнего обмена несколькими личными письмами", - пишет агентство.

"Восстановление коммуникационных линий будет играть положительную роль в улучшении и развитии межкорейских отношений", - отметили в КНДР.

16 июня 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А позже стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.