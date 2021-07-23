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Лавров заявил, что талибы контролируют 70-80% территории Афганистана

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Талибы (движение "Талибан" запрещено в России), по некоторым данным, контролируют 70-80 процентов территории Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они (талибы) контролируют, по некоторым оценкам, от 70 до 80 с лишним процентов территории", - сказал он в пятницу на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

По словам министра, талибы "выходят на северные рубежи Афганистана, где, помимо них, используя этот вакуум в политическом процессе, активно осваиваются и террористы".

"Конечно, то что происходит в Афганистане, а вернее то, что там не происходит, а именно отсутствие политического процесса, который был еще два года назад провозглашен американцами как согласованный и с правительством, и с талибами, - договоренность не выполняется, и это, конечно создает дополнительные риски", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также призвал правительство Афганистана как можно скорее начать переговоры с талибами.

"Надо не пытаться как можно дольше сохранить нынешнюю неопределенность, а в Кабуле есть силы, которые в этом заинтересованы, поскольку это им позволяет оставаться у власти. Надо думать не о себе, а о своей стране, и ради этого как можно скорее начать диалог со всеми, в том числе с талибами", - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия будет добиваться установления мира в Афганистане. "А наша позиция с центральноазиатскими соседями заключается в том, что все обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Конечно, мы очень твердо надеемся, что никому в голову не придет испытывать на прочность договор о коллективной безопасности", - добавил министр.

Сергей Лавров МИД РФ Афганистан Талибан

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