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Западные страны призвали талибов прекратить наступление в Афганистане

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Военное решение афганского конфликта по-прежнему невозможно, движение "Талибан" (запрещено в РФ) должно прекратить наступление, говорится совместном заявлении спецпосланников НАТО, ЕС, США, Франции, ФРГ, Италии, Норвегии и Великобритании.

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"Призываем все стороны конфликта снизить уровень насилия и защитить мирных жителей... призываем талибов прекратить наступление и всерьёз участвовать в процессе мирного урегулирования", - отмечают авторы документа.

"Мы вновь заявляем, что военного решения конфликта в Афганистане нет", - подчеркивается в заявлении.

В нем говорится, что политическое урегулирование афганского конфликта, "вероятно, займет немало времени". В тексте отмечается, что западные страны "призывают соседей Афганистана интенсифицировать поддержку афганского народа, внести вклад в долговременное мирное урегулирование и в экономическое развитие Афганистана, так как это - в интересах всех сторон".

Кроме того, в заявлении содержится призыв к Кабулу и талибам об обеспечении безопасности иностранных диппредставительств, СМИ, НПО, а также - аэропортов. "Мы особенно ценим готовность Турции, если это потребуется, помочь в обеспечении безопасности аэропорта (в Кабуле - ИФ)", - говорится в документе.

Представители стран, подписавших заявление, ранее на этой неделе провели консультации в Риме.

Афганистан Талибан НАТО ЕС США

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