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В МИД РФ заявили, что талибы без боя взяли 90% контролируемых ими уездов Афганистана

Директор Второго департамента Азии МИД РФ отметил, контакты с талибами у него сейчас лучше, чем с официальным правительством

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) в настоящее время контролируют 70-80 уездов в Афганистане, 90% из них они взяли без боя, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Талибы, войдя в раж, утверждают, что они взяли чуть ли не 200 уездов, а в Афганистане их чуть больше 400, если на то пошло. Но на самом деле, по нашим оценкам, они взяли 70 или 80 уездов, что немало", - сказал Кабулов в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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Он отметил, что талибы в этих уездах всегда присутствовали, а не "откуда-то пришли".

"Они не брали уездные центры. Когда мы говорим "взяли уезды" - взяли административный центр уезда. Вот и все. Но с боями они взяли от силы пять-шесть административных центров. Остальные упали им в руки просто так, за здорово живешь. Только потому, что те небольшие зоны афганских военнослужащих от министерства обороны и МВД - они просто ушли оттуда, перебрались в провинциальные административные центры", - добавил спецпредставитель президента.

По его словам, "ожесточенные бои были только в отношении пяти-шести уездных центров, это менее 10%, 90% в руки упало без боев".

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Кабулов добавил, что, по его оценкам, талибы могут "две-три провинции в конце боевого сезона взять", однако установить контроль над всей страной в настоящий момент им не под силу.

Он отметил, что эта ситуация привела к изменению военно-политического баланса в стране, что посылает сильный сигнал правительству в Кабуле о деструктивности дальнейшего затягивания переговоров.

По словам российского дипломата, его контакты с талибами в настоящий момент лучше, чем с официальным Кабулом, так как официальному правительству "не нравится, что он добивается переходного коалиционного правительства".

Афганистан Талибан МИД РФ

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