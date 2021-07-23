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Азербайджан проложит железную дорогу до города Шуша

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приступило к проектированию железной дороги в город Шуша (Карабахский экономический район страны), сообщил глава общества Джавид Гурбанов.

"С участием турецкой компании Kalyon уже ведутся работы по проектированию железной дороги в направлении города Шуша", - сказал Гурбанов журналистам в пятницу.

При этом он не стал уточнять протяженность железной дороги.

Гурбанов добавил, что в настоящее время АЖД в Карабахе и регионе Восточный Зангезур (на границе с Арменией - ИФ) осуществляются работы по проектированию и строительству железных дорог в трех направлениях: Горадиз-Нахчыван (протяженность 115 км до границы с Арменией), Шуша и Агдам.

При этом он подчеркнул, что уже начались работы по строительству железной дороги в направлении города Агдам (ж/д Барда-Агдам - ИФ), которые осуществляет местная компания. "Уже проложено 20 км железнодорожного полотна в направлении Агдама. Но выполнение этих работ осложняется необходимостью разминирования на территории маршрута", - сказал Гурбанов.

АЖД в конце 2020 года получили из госбюджета Азербайджана 5 млн манатов ($2,94 млн по текущему курсу) для начала работ по проектированию и строительству железной дороги Барда-Агдам, протяженностью 45 км.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей страны.

Алиев 8 ноября 2020 года объявил о взятии войсками Азербайджана города Шуша в Нагорном Карабахе. С 8 мая 1992 года этот город находился под контролем армянской стороны (армяне называют его Шуши).

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче нескольких районов в регионе Азербайджану.

Азербайджан Шуша Нагорный Карабах

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