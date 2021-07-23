В Белоруссии студенты-археологи обнаружили погребения древнерусской эпохи

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Горецком районе возле деревни Полящицы студенты историко-филологического факультета Могилевского государственного университета во время археологических раскопок обнаружили древнерусские погребения XI-XII веков, а также более поздние захоронения, датируемые XVII веком.

Как сообщает сетевое издание Mogilevnews.by, одно из обнаруженных погребений, датируемое XVII веком, вызвало особый интерес у археологов.

"Это практически уникальное захоронение, таких в Беларуси было найдено всего несколько. Это женское захоронение - тело находилось в гробу, а руки были скрещены на животе. И при этом сохранились фрагменты ткани от самой шеи и до пяток, они расшиты бронзовыми накладками. Это говорит о том, что женщина либо принадлежала к духовному сословию, либо к высшему обществу. В этом вопросе нам еще предстоит разобраться", - рассказал доцент МГУ имени Кулешова и руководитель экспедиции Алексей Авласович.