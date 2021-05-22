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Археологи обнаружили в Испании древнеримские бани

Археологи обнаружили в Испании древнеримские бани
На месте раскопок в Андалусии
Фото: Juan Carlos Toro/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хорошо сохранившийся древнеримский банный комплекс обнаружили в песках на юге Испании, сообщает The Independent.

Археологи нашли руины на побережье Андалусии близ деревни Каньос де Мека. В песчаных дюнах на территории примерно в 8 тыс. кв. м расположены термы, у которых сохранились окна, двери и 4-метровая стена. Со временем строения замело песком, что помогло им сохраниться.

Вероятно, бани были богато украшены, поскольку на месте найдены следы красной, черной и белой лепнины, а также мрамора. Археологи полагают, что в комплексе имелась своеобразная печь, нагревавшая воздух, который циркулировал и нагревал стены и пол. Вероятно, в термах использовались естественные горячие источник, которые с тех пор пересохли.

Раскопками руководили ученые Университета Кадиса. Они относят найденные термы к V веку. Они полагают, что это были общественные бани, которыми пользовались местные рабочие, задействованные в рыболовстве и добыче соли.

Ученые даже сначала предположили, что они нашли специальный рыбный пруд - своего рода ферму - в котором разводили рыбу и ракообразных. Рыболовство было важнейшей отраслью производства в этом регионе в римскую эпоху. Расположенный близ современной Тарифы древнеримский город Баело Клавдия был известен своим ферментированным рыбным соусом, который продавался во всей империи.

Испания Андалусия

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