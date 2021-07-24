Количество рейсов из Москвы в Минск с 1 августа увеличится до 20 в неделю

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия с 1 августа расширяет авиасообщение с Белоруссией, сообщает оперативный штаб.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь", - сообщили в оперштабе журналистам в пятницу.

Также количество рейсов по маршруту Москва - Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю, по направлениям Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте.