РФ возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа

Курорт в Пунта-Кана (Доминиканская Республика) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия с 9 августа возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, сообщает оперштаб.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение возобновить с 9 августа на взаимной основе регулярное авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией", - сообщили журналистам в оперштабе в пятницу.

В оперштабе сказали, что с учётом эпидобстановки в этих странах авиасообщение с Бахрейном по маршруту Москва - Манама будет осуществляться с частотой два рейса в неделю; с Доминиканой по маршрутам Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю. В Молдавию самолеты будут летать три раза в неделю по маршруту Москва - Кишинев.

Помимо этого, оперативным штабом принято решение "с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва - Дамаск с одного до трех рейсов в неделю".