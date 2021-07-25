Полиция Кабула обвинила талибов в обстреле президентского дворца на Курбан Байрам

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Кабульская полиция обвинила талибов в ракетном обстреле президентского дворца в день празднования Ид аль-Адха (Курбан Байрам).

"Четверо террористов, в том числе и их главарь Момен - член движения "Талибан" (запрещено в России - ИФ) были задержаны во время операции спецназа на территории пятого административного района афганской столицы. Главарь группы был участником нападений на правительственные силы на территории уезда Пагман в Кабуле", - сообщает Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Мирвайса Станекзая.

В День празднования Ид аль-Адха 20 июля на территории президентского дворца Арг состоялся праздничный намаз с участием главы государства, его заместителей, членов правительства, депутатов парламента, политических и общественных деятелей. В момент намаза по дворцу было выпущено несколько ракет. Сведений о пострадавших не было.