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В Кабуле арестовали организаторов обстрела президентского дворца

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Полиция Кабула арестовала лиц, обстрелявших президентский дворец в день празднования Ид аль-Адха (Курбан Байрам).

Она объявила, что подразделение спецназа арестовало организаторов ракетного обстрела по участникам праздничного намаза 20 июля в президентском дворце Арг, сообщили местные СМИ.

Сообщается, что террористы были арестованы на территории пятого административного района афганской столицы. Другие подробности пока не раскрываются.

В день празднования Ид аль-Адха 20 июля на территории президентского дворца Арг состоялся праздничный намаз с участием главы государства, его заместителей, членов правительства, депутатов парламента, политических и общественных деятелей. В момент намаза по дворцу было выпущено несколько ракет. Сведений о пострадавших не было.

Афганистан Кабул

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