Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Несколько ракет упало возле дворца президента Афганистана, сообщают СМИ Афганистана.

По их данным, ракеты упали недалеко от президентского дворца в Кабуле во вторник во время молитвы по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Согласно СМИ, президент Ашраф Гани и другие люди, находящиеся поблизости, были вынуждены прекратить молитвы после того, как несколько громких взрывов сотрясли этот район.

О раненых не сообщается.