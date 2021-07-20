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Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Несколько ракет упало возле дворца президента Афганистана, сообщают СМИ Афганистана.

По их данным, ракеты упали недалеко от президентского дворца в Кабуле во вторник во время молитвы по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Согласно СМИ, президент Ашраф Гани и другие люди, находящиеся поблизости, были вынуждены прекратить молитвы после того, как несколько громких взрывов сотрясли этот район.

О раненых не сообщается.

Афганистан Кабул

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