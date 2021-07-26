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Япония заявит протест России в связи с визитом Мишустина на Курилы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство Японии крайне недовольно визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп Курильской гряды и готовит официальный протест российской стороне, заявил журналистам генсек японского кабинета Кацунобу Като.

"Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время в адрес России будет заявлен протест", - заявил чиновник на брифинге в понедельник.

Он сказал также, что японские власти ознакомились с заявлением президента России Владимира Путина о возможности совместной с Японией экономической деятельности на Курилах, однако не стал его комментировать.

По его словам, стороны уже "вели активные переговоры" по этому поводу.

Японские СМИ информируют, что посол РФ в Японии Михаил Галузин в понедельник вызван в японский МИД, где ему будет заявлен официальный протест.

Как сообщалось, Путин поручил Мишустину в ходе его рабочей поездки на Дальний Восток обратить внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией.

"Знаю, что председатель правительства в ближайшее время вылетает на Дальний Восток, в Иркутск", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза России.

"Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, - у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю - и аварийное жильё по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, - но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах", - сказал в связи с этим глава государства.

"Вы знаете, что с японскими партнёрами мы давно организуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Мы с вами это обсуждали, есть хорошие наработки, у вас предложения есть очень хорошие", - продолжил он.

Путин не стал конкретизировать эти предложения, заметив только, что они "носят абсолютно уникальный, беспрецедентный характер".

Первым пунктом поездки Мишустина стал остров Итуруп. Там он ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы и пообещал обеспечить её необходимым современным оборудованием. Также премьер заявил, что правительство РФ предложило создать на Курилах свободную таможенную территорию и сделать их привлекательными для зарубежных инвесторов за счет освобождения большинства видов деятельности от основных налогов.

После Итурупа Мишустин посетит Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре и Иркутск.

Михаил Мишустин Курильские острова Япония

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