Власти Белоруссии решили добиваться признания экстремистским бело-красно-белого флага

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссия готовит материалы для признания бело-красно-белой символики экстремистской, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед.

"Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой", - сказал Швед, которого в понедельник цитирует госагентство БелТА.

По мнению прокуратуры, бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как элемент униформы.

В Белоруссии в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций протеста использовали в качестве оппозиционной символики бело-красно-белый флаг. В 1991-1995 годах он был государственным.

29 января в прокуратуре заявили о намерении собрать пакет документов для признания экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики в этих цветах. Причиной стало обращение граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским, под которым подписались более 100 человек. На следующий день оппозиция разработала петицию против этого.