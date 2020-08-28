Лукашенко прокомментировал свою присягу под бело-красно-белым флагом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом. Он заявил, что сейчас оппозиция использует этот атрибут вместе с портретами Адольфа Гитлера.

"Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов)", - сказал Лукашенко в пятницу в Орше. Его цитирует госагентство БелТА

"Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал", - добавил президент.

Лукашенко отметил, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме проголосовало большинство граждан. "Народ высказался за эту символику. А этот флаг (национальный - ИФ), вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги", - заявил президент.

Бело-красно-белый флаг был официальным флагом Белорусской Народной Республики в 1918—1919 годах, а в 1991—1995 годах являлся государственным флагом Республики Беларусь. Флаг поменяли на нынешний – красно-зеленый с орнаментом – на референдуме 1995 года, который инициировал Лукашенко.

Бело-красно-белый флаг использовался белорусскими коллаборационистами во время оккупации Белоруссии войсками вермахта в годы Второй мировой войны.

В настоящее время бело-красно-белый флаг широко используется белорусской оппозицией как символ протеста против власти Лукашенко. Протестующие уверены, что он проиграл президентские выборы в начале августа, а их результаты были сфальсифицированы. Граждане требуют пересмотра итогов выборов. Возмущение демонстрантов приняло форму продолжительных мирных протестов и забастовок. В первые ночи после выборов протесты вышедших на улицы людей были жестоко подавлены правоохранительными органами страны.