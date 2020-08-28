Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 452 629+275 793

Лукашенко прокомментировал свою присягу под бело-красно-белым флагом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом. Он заявил, что сейчас оппозиция использует этот атрибут вместе с портретами Адольфа Гитлера.

"Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов)", - сказал Лукашенко в пятницу в Орше. Его цитирует госагентство БелТА

В миреОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в МинскеОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в МинскеЧитать подробнее

"Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал", - добавил президент.

Лукашенко отметил, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме проголосовало большинство граждан. "Народ высказался за эту символику. А этот флаг (национальный - ИФ), вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги", - заявил президент.

Бело-красно-белый флаг был официальным флагом Белорусской Народной Республики в 1918—1919 годах, а в 1991—1995 годах являлся государственным флагом Республики Беларусь. Флаг поменяли на нынешний – красно-зеленый с орнаментом – на референдуме 1995 года, который инициировал Лукашенко.

Бело-красно-белый флаг использовался белорусскими коллаборационистами во время оккупации Белоруссии войсками вермахта в годы Второй мировой войны.

В настоящее время бело-красно-белый флаг широко используется белорусской оппозицией как символ протеста против власти Лукашенко. Протестующие уверены, что он проиграл президентские выборы в начале августа, а их результаты были сфальсифицированы. Граждане требуют пересмотра итогов выборов. Возмущение демонстрантов приняло форму продолжительных мирных протестов и забастовок. В первые ночи после выборов протесты вышедших на улицы людей были жестоко подавлены правоохранительными органами страны.

Акции против насилия в Минске

10
Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Съезд республиканцев: театр одного актера

Съезд республиканцев: театр одного актера

Меркель будет добиваться большей ясности в ситуации с Навальным

Меркель решила сохранить статус-кво в отношениях ФРГ с Россией

Меркель решила сохранить статус-кво в отношениях ФРГ с Россией

В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

Лукашенко отметил, что "эта вакханалия" заканчивается

Лукашенко отметил, что "эта вакханалия" заканчивается

Евросоюз "подвесил" решение в ВТО по спору с Россией об энергокорректировках

Абэ оставил мирный договор с РФ в повестке правящей партии Японии

Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья

Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья

Норвежского посла вызвали в МИД РФ

На территории Одесского НПЗ произошел взрыв

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');