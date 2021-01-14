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В Белоруссии в марте введут крупные штрафы за запрещенные флаги

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новые Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП), в которых прописаны крупные штрафы за использование запрещенной символики, сообщил телеграм-канал "Пул первого".

Например, за вывешивание бело-красно-белого флага на балконе предусмотрены штрафы для граждан в размере до 580 белорусских рублей (около $226) и для организаций - до 1740 рублей ($677).

Ожидается, что новые кодексы вступят в силу с 1 марта 2021 года.

В конце ноября 2020 года Лукашенко в очередной раз назвал фашистскими бело-красно-белые флаги, используемые участниками акций протеста.

"Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны", - пообещал он тогда.

В конце августа 2020 года он напомнил, что бело-красно-белые флаги использовали коллаборационисты времен войны, и добавил, что сейчас оппозиция такие флаги вывешивает рядом с портретами Гитлера.

За введение этого флага как государственного в 1991 году Лукашенко не голосовал, он считает, что это была инициатива националистов. В 1995 году он инициировал референдум о возвращении модицифированного флага советских времен - красно-зеленого с орнаментом.

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Александр Лукашенко Белоруссия

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