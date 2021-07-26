Модуль "Пирс" отстыковался от МКС перед затоплением в Тихом океане

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16" и модуль "Пирс" расстыковались с Международной космической станцией (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

К состоявшейся в 13:56 мск расстыковке корабль подготовили российские члены экипажа МКС - космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров.

Согласно расчётам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, в 17:42 по московскому времени модуль "Пирс" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" войдёт в атмосферу Земли.

"Место падения несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана: 3 630 км от города Веллингтон и 5 870 км от города Сантьяго", - заявили в "Роскосмосе".

Первоначально отстыковка модуля была запланирована на 23 июля. 22 июля, по сообщениям СМИ, были зафиксированы проблемы с двигателями "Науки", из-за которых существовал риск того, что модуль не сможет добраться до станции. В тот же день "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля.

В госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала с площадки № 200 космодрома Байконур. Его полет к МКС продлится восемь суток. Стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно - в 16:26 мск.