"Роскосмос" протестировал систему стыковки модуля "Наука"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о проведенном тестировании системы стыковки нового модуля "Наука", отправленного к МКС.

"На 62-м витке штатно провели тест системы "Курс" модуля "Наука", - написал он в своем телеграме в воскресенье

Накануне Рогозин информировал, что модуль "Наука" для МКС провел новую коррекцию орбиты по пути к станции.

Кроме того, на сайте "Роскосмоса" появилось сообщение о том, что "следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 27 июля".

В минувшую пятницу в "Роскосмосе" рассказали, что полет модуля продолжается в плановом порядке.

Днем ранее госкорпорация сообщила, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля "Наука". По сообщениям СМИ, у него наблюдались проблемы с запуском двигателей, из-за которых есть риск того, что модуль не сможет добраться до МКС.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала в 17:58 по Москве с площадки №200 космодрома Байконур. Его полет к МКС продлится восемь суток. Стыковка к надирному порту служебного модуля "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно - в 16:26.