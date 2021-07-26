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Модуль "Пирс" затоплен в Тихом океане

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Отстыкованный от МКС модуль "Пирс" вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Падение несгораемых элементов конструкции грузового корабля "Прогресс МС-16" и модуля "Пирс" произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттере.

Падение несгораемых элементов конструкции корабля прошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 3 630 км от города Веллингтон и 5 870 км от города Сантьяго.

Ранее в понедельник, в 13:56 по Москве корабль вместе с модулем "Пирс" отстыковался от станции.

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Первоначально отстыковка модуля была запланирована на 23 июля. 22 июля, по сообщениям СМИ, были зафиксированы проблемы с двигателями "Науки", из-за которых существовал риск того, что модуль не сможет добраться до станции. В тот же день "Роскосмос" сообщил, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля.

В госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии "Науки" отстыковка модуля "Пирс" от МКС перенесена на сутки, на 24 июля.

Позднее специалисты "Роскосмоса" на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля "Пирс" и назначили расстыковку модуля со станцией на 26 июля.

21 июля ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука" штатно стартовала с космодрома Байконур. Стыковка к служебному модулю "Звезда" намечена на 29 июля, предварительно – на 16:26 по московскому времени.

МКС Прогресс МС-16 Роскосмос

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