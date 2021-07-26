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Венгрия со вторника откроется для российских туристов с прививкой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Венгрии с 27 июля разрешат российским туристам с прививкой от коронавируса свободно приезжать в страну, никаких дополнительных тестирований не потребуется, сообщает газета Portfolio со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто.

"Со вторника российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут въехать в Венгрию", - цитирует издание слова министра.

Сийярто отметил, что Россия и Венгрия возобновили авиасообщение по принципу взаимности. То же самое касается приема граждан.

"Несколько недель назад РФ возобновила выдачу деловых и туристических виз венграм. Для посещения страны им нужен ПЦР-тест. Мы, в свою очередь, разрешаем посещение Венгрии при условии, что туристы будут полностью вакцинированы от коронавируса", - пояснил он.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение вакцины "Спутник V", а также закупала препарат у России.

Туристам без прививки потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Также придется пройти десятидневный карантин, который можно завершить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, будут отрицательными.

Как сообщает Portfolio, из-за пандемии коронавируса и введенных странами ограничений туризм пострадал сильнее, чем другие отрасли экономики Венгрии. Кроме того, власти рассчитывают на активный спрос на путешествия со стороны российских туристов, поскольку в доковидные времена страна была популярным местом отдыха среди граждан РФ.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва - Будапешт выполняют "Аэрофлот" и Wizz Air.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Венгрия Коронавирус

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