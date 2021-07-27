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Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией

Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - О необходимости соблюдения демократии и диалога со всеми политическими силами заявил президенту Туниса Каису Саиду в состоявшейся телефонной беседе госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил американский госдепартамент.

"Он призвал президента Саида придерживаться принципов демократии и прав человека, которые являются основой управления в Тунисе. Госсекретарь настоятельно призвал его поддерживать открытый диалог со всеми политическими субъектами и тунисским народом", - говорится в сообщении.

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Блинкен подчеркнул, что между двумя странами существует "прочное партнерство" и пообещал "поддержку Соединенными Штатами тунисского народа в условиях экономического кризиса и пандемии COVID-19". Госсекретарь отметил, что США продолжат следить за развитием ситуации в Тунисе.

Как сообщалось, в ряде крупных городов Туниса, в том числе и в одноименной столице страны, в понедельник после акций протеста введен комендантский час. В выходные в Тунисе прошли выступления людей, недовольных тем, как правительство страны решает проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Они переросли в волнения после того, как Саид объявил о приостановке на 30 дней деятельности парламента, а также сместил премьер-министра Хишема Мешиши. В понедельник он отстранил от выполнения обязанностей министра обороны Ибрагима Бартаджи и и.о. министра юстиции Асны Бен Слиман. Президент обосновал эти действия необходимостью спасения страны, ее государственности и народа. В оппозиции эти меры уже назвали переворотом.

В Кремле получают информацию о ситуации в Тунисе и надеются, что ничто не будет угрожать стабильности в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы следим за теми новостями, которые поступают из Туниса, и, конечно же, рассчитываем на то, что ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране", - сказал Песков в понедельник журналистам.

США Тунис Энтони Блинкен Каис Саид

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