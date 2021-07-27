Китай обвинил США в попытках подавить его развитие

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Переговоры между американскими и китайскими дипломатами в понедельник высветили резкие разногласия между сторонами, сообщает Associated Press.

Заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн в ходе переговоров потребовал от США "изменить свое крайне ошибочное мышление и опасную политику" и обвинил американские власти в попытках сдержать и подавить развитие КНР. Се заявил, что некоторые американцы изображают Китай как "воображаемого врага". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман в ответ сообщила о своем беспокойстве по поводу прав человека и призвала к сотрудничеству по таким вопросам, как изменение климата, Иран и Северная Корея. Она заявила, что Вашингтон не стремится к конфликту с Китаем.

Се сказал, что Китай хочет искать точки соприкосновения, откладывая разногласия в долгий ящик. Администрация Байдена в ответ заявила, что готова сотрудничать в таких областях, как климат, но продолжит противостоять Китаю в других сферах, таких как права человека.

Се встретился с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в закрытом курортном отеле в Тяньцзине, примерно в часе езды от Пекина. Шерман-самый высокопоставленный американский чиновник, посетивший Китай с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность шесть месяцев назад. Отношения между странами резко ухудшились при предшественнике Байдена Дональде Трампе, и обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях по целому ряду вопросов.

В понедельник Шерман провела отдельные встречи как с Се, отвечающим за американо-китайские отношения, так и с министром иностранных дел КНР Ван И.