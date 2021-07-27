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МИД КНР предложил США сделать выбор между развитием и конфронтацией

МИД КНР предложил США сделать выбор между развитием и конфронтацией
Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время ее встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Тяньцзине
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В своей политике в отношении Китая Соединенным Штатам надо сделать выбор между конфронтацией и сотрудничеством, заявил на встрече с находящейся в Китае с визитом первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает МИД КНР.

"Ван И сказал, что нынешние китайско-американские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и вызовами. Американской стороне следует серьезно подумать и сделать правильный выбор, будет ли следующий шаг переходом к конфликтной конфронтации или к улучшению и развитию", - говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, новая администрация США "в целом продолжает в отношении Китая крайнее неверную политику своих предшественников". Она "пытается нагнетать сдерживание развития Китая, и наращивая репрессии". Вашингтон ошибочно "рассматривает Китай как своего главного противника", надеясь "заблокировать и прервать процесс модернизации Китая".

"Эти попытки вряд ли будут реализованы сейчас и это еще менее вероятно в будущем", - подчеркнул Ван И.

Он обратил внимание Шерман на то, что "развитие и возрождение Китая обладает огромной внутренней силой и является неизбежной тенденцией исторической эволюции". По его словам, "социализм с китайской спецификой полностью соответствует национальным условиям и потребностям Китая". Министр подчеркнул, что КНР "будет и впредь придерживаться пути мирного развития", следовать стратегии сотрудничества на взаимовыгодной основе, в том числе и с США.

Он выдвинул три основных принципа, на которых, по мнению Китая, должны основываться китайско-американские отношения: отказ Вашингтона от "вызовов, очернения и попыток подорвать путь и систему социализма с китайской спецификой; США "не должны пытаться препятствовать или даже прерывать процесс развития Китая; они не должны "посягать на национальный суверенитет Китая, и тем более подрывать его территориальную целостность".

"Вопросы, связанные с Синьцзяном, Тибетом и Гонконгом, никогда не были вопросами прав человека или демократии, и тем более проблемами "независимости Синьцзяна", "независимости Тибета" и "независимости Гонконга". Ни одна страна не позволит поставить под угрозу суверенитет и безопасность государства", - подчеркнул глава МИД КНР.

Он добавил: "Что касается тайваньского вопроса, то он является еще более приоритетным. Хотя две стороны (материковый Китай и Тайвань - ИФ) еще не объединились, главным является тот факт, что и материк, и Тайвань принадлежат одному Китаю, и что Тайвань является частью территории Китая. Это никогда не менялось и не изменится".

"Если кто-то осмелится спровоцировать борьбу за "независимость Тайваня", он должен знать, что Китай имеет право использовать любые необходимые средства, чтобы остановить это. Мы призываем американскую сторону выполнять свои обязательства и действовать в тайваньском вопросе осторожно", - предупредил Ван И.

В понедельник Уэнди Шерман провела отдельные встречи как с Се Фэном, отвечающим за американо-китайские отношения, так и с министром иностранных дел КНР Ван И. Се Фэн встретился с заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Тяньцзине. В ходе переговоров он потребовал от США "изменить свое крайне ошибочное мышление и опасную политику", но добавил, что Китай хочет искать точки соприкосновения.

США КНР Уэнди Шерман МИД КНР Ван И Тайвань

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