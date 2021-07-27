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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:38Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 194,7 млн

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника составило 194 721 008, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 167 618 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по количеству заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 533 058 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 951.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 440 951, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 421 382.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 707 662 заболевших, умерло 550 502 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 536,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 883 человека, в Индии - 302, в Бразилии - 2 571.

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коронавирус университет Джонса Хопкинса

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