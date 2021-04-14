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LVMH в I квартале увеличила выручку на 32%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в январе-марте увеличил выручку на 32% после нескольких кварталов падения показателя в течение 2020 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка составила 13,959 млрд евро против 10,596 млрд евро в первом квартале прошлого года.

При этом органический рост продаж (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 30% относительно января-марта 2020 года и 8% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Все подразделения компании продемонстрировали хороший рост продаж, за исключением сегмента розничной торговли, на который по-прежнему оказывают негативное влияние ограничения в сфере международного туризма из-за пандемии COVID-19. Существенный подъем был отмечен в США и Азии, в то время как Европа по-прежнему затронута коронавирусным кризисом (включая закрытие магазинов в ряде стран).

Выручка компании в сегменте модной одежды и изделий из кожи взлетела на 45% и достигла рекордных 6,738 млрд евро. Органический рост составил 52%.

Продажи часов и украшений в минувшем квартале подскочили на 138%, до 1,883 млрд евро (органический рост - 35%).

Реализация алкогольных напитков увеличилась на 29% - до 1,51 млрд евро (органический подъем - 36%). Продажи шампанского выросли на 22%, коньяка Hennessy - на 28%.

Выручка в сегменте парфюмерии и косметики повысились на 12%, составив 1,55 млрд евро (органический рост - 18%), в том благодаря онлайн-продажам.

Между тем выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) сократилась на 11% в годовом выражении - до 2,337 млрд евро (органическое снижение - 5%). Падение продаж по сравнению с первым кварталом 2019 года составило 30%.

Котировки акций компании по итогам торгов во вторник увеличились на 0,9%. Капитализация компании с начала текущего года поднялась на 16,4% и составляет сейчас около 297 млрд евро.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5 тыс., количество сотрудников - более 150 тыс. человек, порядка 78% которых работают за пределами Франции.

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