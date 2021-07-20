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Биткойн торгуется у минимума с начала 2021 года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Биткойн продолжает дешеветь во вторник, торгуется ниже $30000, у минимума с начала 2021 года.

Падению курса биткойна способствует общее сокращение аппетита к риску на финансовых рынках, связанное с растущими опасениями ослабления глобального экономического роста из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", пишет MarketWatch.

По данным на 14:00 по московскому времени курс биткойна составлял $29763, что на 3,3% ниже итогового уровня предыдущей сессии. За последние три месяца криптовалюта потеряла в цене почти 50%.

Среди ключевых факторов, способствовавших падению курса биткойна в этом году, - введение в Китае запрета на торговлю криптовалютами. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в июне этого года потребовал от местных финкомпаний выявлять пользователей, имеющих счета на криптовалютных биржах или торгующих криптовалютами на внебиржевом рынке. При выявлении таких лиц финкомпаниям предписано закрывать им возможность оплаты криптовалютных сделок или получения средств от подобных транзакций.

Курс эфира (Ethereum) во вторник упал на 3,6%, до $1754,5, Dogecoin - на 5,3%, до $0,1645.

Китай

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