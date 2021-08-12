Границы Новой Зеландии останутся закрытыми до конца года

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что границы страны останутся закрытыми по крайней мере до конца 2021 года, передает ВВС. К этому времени правительство планирует дать возможность каждому гражданину привиться от коронавируса. Вакцинация остается приоритетом властей.

Премьер перечислила планируемые шаги по вакцинации, другим мерам сдерживания коронавирусной инфекции, а также примерный план постепенного открытия границ и экономики. При этом она отметила, что главные цели администрации - открывать экономику, по возможности не допуска коронавирус в страну.

Ардерн признала, что жить в закрытой стране "очень тяжело". Закрытые границы разделили семьи и друзей, предприятия лишились возможность нанимать квалифицированных иностранцев, да и просто новозеландцы истосковались по ощущению связанности с внешним миром (пересказ по New Zealand Herald).

Из въезжающих в Канаду 17 тысяч привитых людей у восьми выявляют коронавирусную инфекцию, рассказала премьер. Если бы в Новой Зеландии границы были открыты и транспортное сообщение было на уровне 2019 года, в страну в неделю ввозили бы 35 случаев COVID-19, подсчитала она по канадской статистике.

Начиная с 2022 года правительство Новой Зеландии начнет постепенно открывать границы и возобновлять сообщение. Как сказала Ардерн, все другие страны будут оценены с точки зрения заболеваемости COVID-19, уровню вакцинации, набору распространенных там штаммов коронавируса и мер властей по борьбе с инфекцией. В Новой Зеландии будет разработана система быстрой проверки прибывающих на предмет наличия у них прививки и тестирования. Также будет проведено исследование изолированных граждан, чтобы в точности определить долю привитых среди заразившихся и необходимые сроки карантина.

После завершения всех подготовительных работ, в Новую Зеландию сначала будут впускать привитых людей из эпидемиологически благополучных стран, и их не будут заставлять отбывать карантин. Въезжающих из стран среднего уровня риск могут обязать самоизолироваться дома, но не посадят в государственный обсерватор. Непривившихся туристов и въезжающих из стран высокого риска обяжут отбывать двухнедельный карантин в изоляторе.

Постепенно, по мере улучшения ситуации в стране и вовне, ограничения будут смягчаться.

Конечная цель намеченной стратегии - разрешить свободный въезд на острова всем привитым людям, чтобы им не пришлось отбывать карантин по прибытии.

Внутри страны, чтобы расширить доступ к вакцинации, интервал между первой и второй дозой вакцины увеличат с нынешних трех недель до шести. Также Ардерн пообещала, что по мере роста числа полностью привившихся и снижения заболеваемости, власти будут реже прибегать к введению локдаунов.

В Новой Зеландии с населением менее 5 млн человек от COVID-19 умерли 26 человек с начала пандемии.