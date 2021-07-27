Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 194 715 112+551 923

Талибы обесточили Кабул, повредив опоры линии электропередачи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершили подрыв опор ЛЭП в провинции Баглан, оставив Кабул и близлежащие к нему провинции без света. Об этом сообщила во вторник афганская национальная энергетическая компания "Брешна".

"Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена в связи с повреждением опор линии электропередачи на территории населенного пункта Келагай провинции Баглан. Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество к столице и этим провинциям по мере улучшения ситуации", - говорится в сообщении.

Афганистан покрывает потребность в электроэнергии за счет импорта из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Опоры линий электропередачи периодически становятся мишенями боевиков террористических организаций в ходе продолжающихся боестолкновений.

Пресс-центр афганской национальной армии сообщил, что за сутки в стране ликвидированы 187 талибов. Активные боевые действия в течение суток проходили на территории провинций Кунар, Логар, Газни, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа.

Талибан Афганистан

Новости по теме

Новости

При взрыве на химическом предприятии в Германии есть погибший

При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди

При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди
Пандемия коронавируса

ВОЗ исключила "российский" штамм COVID-19 из списка для отслеживания

В Германии на химическом предприятии произошел взрыв

В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по COVID

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 194,7 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 27 июля

Глава МИД КНР предложил США сделать выбор между развитием и конфронтацией

Глава МИД КНР предложил США сделать выбор между развитием и конфронтацией

Китай обвинил США в попытках подавить его развитие

Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией

Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');