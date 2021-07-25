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США продолжат авиаудары по талибам, если те не прекратят наступление

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американские ВВС готовы продолжать в ближайшие дни оказывать интенсивную поддержку с воздуха афганским войскам, если движение "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратит наступление, заявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи.

"США в последние дни интенсифицировали авиаудары, чтобы поддержать афганские силы. И мы готовы продолжать оказывать поддержку с воздуха на таком интенсивном уровне в ближайшие дни, если талибы продолжат нападения", - сказал Маккензи, слова которого приводят западные СМИ.

"Хотел бы ясно предупредить, что в ближайшие дни афганские власти столкнуться с непростыми испытаниями. Талибы пытаются создать видимость того, что их победа неминуема. Однако они заблуждаются: победа талибов не является чем-то неизбежным", - добавил Маккензи.

Ранее на этой неделе сообщалось, что США, выводящие свой контингент из Афганистана, нанесли серии авиаударов по позициям талибов, чтобы помочь афганской армии.

В последние месяцы движение "Талибан" интенсифицировало наступательную операцию и смогло захватить обширные малонаселенные территории. Крупнейшие города Афганистана остаются под контролем правительственных сил.

Афганистан Талибан США Кеннет Маккензи

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