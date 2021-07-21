Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Эрдоган заявил, что турки будут добиваться признания Турецкой республики Северного Кипра

Эрдоган заявил, что турки будут добиваться признания Турецкой республики Северного Кипра
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Признание суверенитета самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) отныне станет единственным требованием турок-киприотов, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на заседании организаций правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган отметил, что Турция будет добиваться признания ТРСК в мире. "Отныне единственное требование турок-киприотов на международных переговорах - это признание за ТРСК статуса суверенного государства. Все иные предложения утратили силу", - подчеркнул президент, которого цитируют турецкие СМИ.

В миреЭрдоган исключил полный вывод турецких войск с КипраЧитать подробнее

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года.

В ноябре 1983 года на контролируемой турецкими войсками территории острова была провозглашена так называемая Турецкая республика северного Кипра, до сих пор не признанная никем, кроме Турции. СБ ООН в резолюции 541 (1983 года) осудил данный шаг и призвал все страны - члены ООН "уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность республики Кипр", "не признавать никакое кипрское государство, кроме республики Кипр".

С 1975 года генеральный секретарь ООН осуществляет возложенную на него Советом Безопасности миссию "добрых услуг" по Кипру, нацеленную на оказание содействия греческой и турецкой общинам острова в интересах мирного урегулирования кипрской проблемы.

Принципы урегулирования были зафиксированы во внутрикипрских соглашениях высокого уровня 1977 и 1979 гг., предусматривавших, в частности, создание на Кипре двухобщинной федерации.

В многочисленных резолюциях СБ ООН по Кипру в качестве цели урегулирования кипрской проблемы подтверждается создание на острове двухзонального двухобщинного федеративного государства с единым суверенитетом, единой международной правосубъектностью и единым гражданством при политическом равенстве обеих общин.

Кипр Турция Реджеп Тайип Эрдоган

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ сочла, что штамм COVID "дельта" вскоре станет доминирующим в мире

Наводнения в китайской провинции Хэнань унесли жизни более 20 человек

Турция не собирается закрывать границы для туристов из-за COVID

В Думе сочли, что у США иссякли аргументы против "Северного потока 2"

В Думе сочли, что у США иссякли аргументы против "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

До двух третей населения Индии могло переболеть COVID-19

Белорусский КС предложил ограничить президентское правление двумя сроками

Число жертв наводнения в Китае выросло до 13

Число жертв наводнения в Китае выросло до 13

Что случилось этой ночью: среда, 21 июля

Более десяти человек погибло после наводнения в китайской провинции Хэнань

Более десяти человек погибло после наводнения в китайской провинции Хэнань

США призвали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку 2"

США призвали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');