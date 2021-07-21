Эрдоган заявил, что турки будут добиваться признания Турецкой республики Северного Кипра

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Признание суверенитета самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) отныне станет единственным требованием турок-киприотов, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на заседании организаций правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган отметил, что Турция будет добиваться признания ТРСК в мире. "Отныне единственное требование турок-киприотов на международных переговорах - это признание за ТРСК статуса суверенного государства. Все иные предложения утратили силу", - подчеркнул президент, которого цитируют турецкие СМИ.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года.

В ноябре 1983 года на контролируемой турецкими войсками территории острова была провозглашена так называемая Турецкая республика северного Кипра, до сих пор не признанная никем, кроме Турции. СБ ООН в резолюции 541 (1983 года) осудил данный шаг и призвал все страны - члены ООН "уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность республики Кипр", "не признавать никакое кипрское государство, кроме республики Кипр".

С 1975 года генеральный секретарь ООН осуществляет возложенную на него Советом Безопасности миссию "добрых услуг" по Кипру, нацеленную на оказание содействия греческой и турецкой общинам острова в интересах мирного урегулирования кипрской проблемы.

Принципы урегулирования были зафиксированы во внутрикипрских соглашениях высокого уровня 1977 и 1979 гг., предусматривавших, в частности, создание на Кипре двухобщинной федерации.

В многочисленных резолюциях СБ ООН по Кипру в качестве цели урегулирования кипрской проблемы подтверждается создание на острове двухзонального двухобщинного федеративного государства с единым суверенитетом, единой международной правосубъектностью и единым гражданством при политическом равенстве обеих общин.