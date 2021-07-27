Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы, заявил президент США Джо Байден в обращении к американскому разведывательному сообществу.

"Я встречался с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным, перед которым стоит настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни с чем. Она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден.

Он также выразил мнение, что американские спецслужбы работают лучше российских и что в России об этом знают.

"Как вы все знаете, у меня недавно была встреча с близким другом Владимиром Путиным. (...) Он знает, что вы лучше его собственной команды, и это его сильно беспокоит", - сказал президент США, обращаясь к сотрудникам американской разведки.

Также Байден заявил, что Россия "уже распространяет дезинформацию" по поводу выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2022 года. Американский лидер назвал это "открытым нарушением нашего суверенитета".

Кроме того, Байден в своем выступлении затронул тему Китая, отметив, что он потратил больше времени на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чем кто бы то ни было еще. По словам американского президента, Си Цзиньпин "крайне серьезно настроен на то", чтобы сделать Китай ведущей державой мира как в военном, так и в экономическом отношении.

Вместе с тем Байден высказался за сотрудничество с РФ и КНР по проблемам, угрожающим всей планете.

"Мы должны сотрудничать с такими странами как Россия и Китай по решению кризисов, угрожающих существованию человечества - такими как изменение климата", - сказал президент США.

Президенты Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве 16 июня. Они тогда договорились о возвращении посла Анатолия Антонова в Вашингтон и посла Джона Салливана в Москву, о переговорах по урегулированию проблем в работе дипмиссий, начавшихся после серии взаимных высылок дипломатов и о контактах по ряду других вопросов, имеющих взаимный интерес.