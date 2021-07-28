В Кремле считают США не партнерами РФ, а оппонентами или визави

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - США вряд ли можно назвать партнерами России, скорее - оппонентами или визави, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него поинтересовались, будут ли в Кремле продолжать называть американцев партнерами после новых заявлений президента США Джо Байдена о Владимире Путина.

"Вряд ли их можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты или наши визави", - ответил представитель Кремля.

27 июля Байден на встрече с руководством и сотрудникам разведсообщества заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов 2022 года, распространяя дезинформацию.

Президент США также заявил, что Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы.

"Я встречался с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным, перед которым есть настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден.