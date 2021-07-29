В ЛНР стартует массовая вакцинация "Спутником Лайт"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт" начинается на территории ЛНР, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

Вакцинация от COVID-19 на территории ЛНР началась 1 февраля. В первую очередь в список вакцинируемых попали жители самопровозглашенной республики, чьи профессии предполагают контакт с большим количеством людей.

"Сегодня стартует запись на всеобщую вакцинацию", - сообщил Мирошник "Интерфаксу" в четверг.

Ранее в четверг Минздрав ЛНР сообщил о прибытии в республику партии "Спутника Лайт".

27 июля главный санитарный врач самопровозглашенной республики Дмитрий Докашенко сообщил о росте заболеваемости COVID-19 на территории ЛНР.

По состоянию на утро 29 июля в ЛНР зафиксировано 6463 случая заболевания коронавирусом, 574 пациента умерли.