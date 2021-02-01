В ЛНР начнется вакцинация от коронавируса "Спутником V"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Sputnik V" поставлена на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, вакцинация начнется с 1 февраля, сообщил представитель Луганска на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

"В ЛНР и ДНР начинается вакцинация российской вакциной Спутник V. Первые партии российской вакцины от коронавируса уже доставлены в Донецк и в Луганск, и с сегодняшнего дня начнётся вакцинация отдельных категорий жителей республик", - сказал Мирошник в понедельник "Интерфаксу".

Он отметил, что "это первые партии (вакцины от коронавируса - ИФ), которые пришли на Донбасс, далее поставки будут вестись на регулярной основе".

По его словам, в первую очередь прививки от коронавируса будут сделаны работникам здравоохранения и ряда других служб, чья деятельность предполагает встречи с большим количеством людей. "Дальше эти категории будут расширены. Вакцинация будет проводиться бесплатно и на добровольной основе", - добавил представитель ЛНР.