В Турции заявили, что ситуация с пожарами на юге страны нормализуется

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что ситуация с природными пожарами на юге страны постепенно нормализуется, сообщила газета Daily Sabah.

Пакдемирли отметил, что очаги возгорания в основном взяты под контроль.

Сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Спасатели эвакуировали жителей почти 20 населенных пунктов, один человек погиб. Более 60 человек госпитализированы с ожогами и проблемами с дыханием.

Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье. Однако, по словам Пакдемирли, к среде там осталось лишь 10 из 41 очага возгорания. Он заверил, что все ведомства задействованы в борьбе с лесными пожарами и окажут помощь пострадавшим.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Под воздействием сильного ветра огнем оказались охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья.