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Россияне не отказываются от отдыха в Турции из-за лесных пожаров

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские туристы не отказываются от забронированных поездок в Турцию из-за информации о лесных пожарах, хотя в турагентствах есть единичные звонки с вопросами о возможности аннуляций, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Аннуляций уже забронированных туров нет, хотя есть единичные вопросы про ситуацию от мнительных туристов. Но поскольку рекомендаций воздержаться от поездок в Турцию от властей не поступало, аннуляции возможны только со штрафами, и чем ближе дата выезда, тем выше штраф", - сказала она.

Тюрина подчеркнула, что ситуация типична для этого времени года в Турции. "Лесные пожары в Турции и других странах бывают каждый год, и издалека ситуация видится всегда гораздо страшнее, чем в реальности", - добавила она.

В пресс-службе туроператора Coral Travel порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что просьб о досрочном возвращении в Россию от туристов не поступало, отказов от забронированных туров нет.

"В некоторых гостиницах действительно есть задымление. Но, по информации нашей принимающей компании, сегодня ветер дует с моря, и ситуация начала улучшаться", - добавили в компании.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до туристической провинции Анталья: в районе популярного у туристов города Манавгат огонь подошел близко к жилым районам. Власти заверяют, что пожары удается контролировать, в Манавгате из 41 очага пожаров осталось 10.

Генконсульство РФ в среду сообщило, что туроператоры отменили все экскурсии в районе пожара. Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать территорию отелей. Жалоб от пострадавших туристов дипломаты не получали.

Лесной пожар в турецкой Анталии

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Ирина Тюрина РСТ Турция

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