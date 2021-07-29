Три человека погибли из-за лесных пожаров в Турции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами лесных пожаров в Средиземноморском регионе Турции, сообщает газета Hurriyet.

В числе погибших - 82-летний мужчина, которого нашли при эвакуации жителей из деревни Кепезбелени в районе Аксеки (Анталья) из-за распространения огня. В окрестностях сгорели около 80% домов.

Как уточняет издание, накануне четыре очага возгорания возникли в районе Манавгат в турецкой провинции Анталья. Позднее в среду также вспыхнул пожар в районе Аксеки.

Ранее в четверг власти Турции сообщили, что очаги взяты под контроль, ситуация стабилизируется.