Отели и виллы эвакуировали в турецком Мармарисе из-за лесных пожаров

Фото: Firat Caglayan Yurdakul/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Лесной пожар вспыхнул в районе турецкого курорта Мармарис, туристов из двух отелей и четырех вилл эвакуировали из-за приближения огня, сообщает телеканал CNN Turk.

"Пожар возник в лесном массиве района Армуталан в трех километрах от Мармариса, причины возгорания не известны. Пламя стремительно распространялось и оказалось буквально в 100 метрах от некоторых жилых домов и гостиниц. Из-за приближения огня полиция эвакуировала два отеля категории 3* и четыре туристические виллы в качестве меры предосторожности", - пишет портал.

In Turkish Marmaris, vacationers are being evacuated from hotels.

Forest fires have come close to the tourist area. pic.twitter.com/4EXcsEJtwY — Jasper Ario (@ario_jasper) July 29, 2021

Как сообщили CNN Turk в Ассоциации туроператоров и отельеров Южного Эгейского моря (GETOB), туристов разместили в других отелях подальше от пожаров.

Портал также отмечает, что для тушения лесного пожара рядом с Мармарисом были привлечены беспилотники, несколько вертолетов, а также служащие военно-морских сил.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье рекомендовало туристам в целях безопасности не покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц.