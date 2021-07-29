Что произошло за день: четверг, 29 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россияне выиграли еще пять медалей на Олимпиаде в Токио. Золото в командном турнире получили рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. Серебряными призерами стали Елена Орябинская и Василиса Степанова в академической гребле в двойках распашных без рулевого. Бронза досталась пловцу Клименту Колесникову на дистанции 100 м вольным стилем, дзюдоисту Ниязу Ильясову в весовой категории до 100 кг и гимнастке Аделине Мельниковой в личном многоборье.

- Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб. Обращение в суд связано с аварией на ТЭЦ "Норильско-Таймырской энергетической компании" в Норильске весной 2020 года. "Норникель" намерен оспорить иск Росрыболовства и методику расчета ущерба. Ранее по иску Росприроднадзора уже были выплачены 146 млрд рублей.

- Сотрудники ФАС приходили в офисы крупнейших частных топливных трейдеров. По данным источников, их интересовала информация о торгах на Санкт-Петербургской бирже для изучения причин роста биржевых цен на бензин.

- Модуль "Наука" пристыковался к МКС. "Роскосмос" проанализирует сбои при полете модуля к МКС. Генконструктор разработчика модуля КБ "Салют" Сергей Кузнецов заявил, что ресурс заложен до 2027 года, но работа "Науки" может быть продлена до 2030 года.

- В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 799 пациентов, выписаны 20 834 человека. В Москве 3 356 новых случаев - на 37% больше озвученного накануне значения. Между тем в Петербурге власти оценивают коллективный иммунитет более чем в 65%.

- Google оштрафовали на 3 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в стране. Это первый подобный штраф для компании.

- Три человека погибли в Турции из-за лесных пожаров. В первой половине дня турецкие власти заявили о контроле над очагами на юге страны, но позднее стало известно, в частности, об эвакуации туристов в районе Мармариса из-за приближения огня. Россияне пока не отменяют забронированные туры на фоне ситуации с пожарами в Турции.

- В мэрии Москвы объяснили частую замену плитки. Заммэра столицы Пётр Бирюков заявил, что работы связаны с большим количеством новых подключений к электросетям.

- На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи. Это экзотический тетракварк-долгожитель - время его жизни примерно в 10-500 раз больше частиц с похожей массой.