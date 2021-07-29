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Число жертв взрыва на химпредприятии в Германии выросло до пяти

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Число жертв взрыва на химическом предприятии Currenta в Леверкузене выросло до пяти, передает телеканал Welt со ссылкой на прокуратуру Кельна.

Пропавшими без вести по-прежнему числятся два человека. Накануне глава компании Франк Хильдмар предположил, что найти живыми пропавших сотрудников уже не удастся.

Взрыв произошел 27 июля, ранения получил 31 человек. Накануне сообщалось об одном погибшем.

Прокуратура ведет расследование и не исключает человеческий фактор.

Германия Леверкузен

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